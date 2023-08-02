Пироженко Васса Евстафиевна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1850
Рождение ребёнка
28.09.1864
Дочь: (Пироженко) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Пироженко Василий Федотович
Рождение ребёнка
27.03.1868
Сын: Пироженко Степан Васильевич
Отец ребёнка: Пироженко Василий Федотович
Рождение ребёнка
29.05.1872
Дочь: (Пироженко) Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Пироженко Василий Федотович
Смерть
Неизвестно