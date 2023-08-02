Пироженко Васса Евстафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПироженко Васса Евстафиевна

Пироженко Васса Евстафиевна

Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Около 1850

Муж: Пироженко Василий Федотович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.09.1864

Дочь: (Пироженко) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Пироженко Василий Федотович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.03.1868

Сын: Пироженко Степан Васильевич

Отец ребёнка: Пироженко Василий Федотович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.05.1872

Дочь: (Пироженко) Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Пироженко Василий Федотович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.