Икрина (Новопашина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Новопашина) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бусыгина (икрина) Маргарита Даниловна

Отец ребёнка: Икрин Данил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голованова (икрина) Зинаида Даниловна

Отец ребёнка: Икрин Данил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Леонид Данилович

Отец ребёнка: Икрин Данил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Геннадий Данилович

Отец ребёнка: Икрин Данил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Валентин Данилович

Отец ребёнка: Икрин Данил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Данил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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