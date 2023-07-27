Икрина (Новопашина) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бусыгина (икрина) Маргарита Даниловна
Отец ребёнка: Икрин Данил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голованова (икрина) Зинаида Даниловна
Отец ребёнка: Икрин Данил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Икрин Данил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Икрин Данил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Икрин Данил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно