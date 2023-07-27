Икрин Валентин Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Икрин Данил Григорьевич
Мать: Икрина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Виктор Валентинович
Мать ребёнка: Икрина (митрофанова) Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Икрина (митрофанова) Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Григорий Валентинович
Мать ребёнка: Икрина (митрофанова) Надежда Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно