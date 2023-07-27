Икрин Валентин Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрин Валентин Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Икрин Данил Григорьевич

Мать: Икрина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Виктор Валентинович

Мать ребёнка: Икрина (митрофанова) Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Юрий Валентинович

Мать ребёнка: Икрина (митрофанова) Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Григорий Валентинович

Мать ребёнка: Икрина (митрофанова) Надежда Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина (митрофанова) Надежда Сергеевна

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