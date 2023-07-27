Икрина (Митрофанова) (Митрофанова) Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Виктор Валентинович
Отец ребёнка: Икрин Валентин Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Икрин Валентин Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Григорий Валентинович
Отец ребёнка: Икрин Валентин Данилович
Бракосочетание
Неизвестно