Икрин Геннадий Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрин Геннадий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Икрин Данил Григорьевич

Мать: Икрина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Игорь Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Константин Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кувардина (икрина) Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

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