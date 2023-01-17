Огородникова (Марьина) Евдокия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Марьин Никита Меркурьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Татьяна Корнилова
Отец ребёнка: Огородников Корнило Павлович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Огородников Андрей Корнилович
Отец ребёнка: Огородников Корнило Павлович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Агафея Корнилова
Отец ребёнка: Огородников Корнило Павлович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Евдокия Корнилова
Отец ребёнка: Огородников Корнило Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763