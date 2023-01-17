Огородникова (Марьина) Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгородникова (Марьина) Евдокия Никитина

Огородникова (Марьина) Евдокия Никитина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Марьин Никита Меркурьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Татьяна Корнилова

Отец ребёнка: Огородников Корнило Павлович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Огородников Андрей Корнилович

Отец ребёнка: Огородников Корнило Павлович

Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Агафея Корнилова

Отец ребёнка: Огородников Корнило Павлович

Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Евдокия Корнилова

Отец ребёнка: Огородников Корнило Павлович

Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Корнило Павлович

Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close