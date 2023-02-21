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Огородников Корнило Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Огородников Павел Артемьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Татьяна Корнилова

Мать ребёнка: Огородникова Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
1754

Сын: Огородников Андрей Корнилович

Мать ребёнка: Огородникова Евдокия Никитина

Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Агафея Корнилова

Мать ребёнка: Огородникова Евдокия Никитина

Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Евдокия Корнилова

Мать ребёнка: Огородникова Евдокия Никитина

Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Евдокия Никитина

Место жительства
Неизвестно
Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1754
Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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