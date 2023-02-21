Огородников Корнило Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Огородников Павел Артемьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Татьяна Корнилова
Мать ребёнка: Огородникова Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
1754
Сын: Огородников Андрей Корнилович
Мать ребёнка: Огородникова Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Агафея Корнилова
Мать ребёнка: Огородникова Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Евдокия Корнилова
Мать ребёнка: Огородникова Евдокия Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1754