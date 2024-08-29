Шемайшина (Чапланова) Александра Елисеевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1882
Отец: Чапланов Елисей Федорович
Мать: Зиновья Архиповна
1882 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 223 Александра Елисей Федоров нет Зиновия Архипова
Бракосочетание
1901
1901 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1031 Александр Александров Митяев 19 Александр Яковлев 1882 Гремячка Александра Елисеева 19 Елисей Федоров Чепланов 1882 Гремячка
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Михеева) Марфа Александровна
Отец ребёнка: Михеев Александр Александрович
1902 О родившихся Гремячка 4 176 1036 Марфа Александр Александров Михеев Александра Елисеева Михеевы
Рождение ребёнка
1905
Сын: Михеев Степан Александрович
Отец ребёнка: Михеев Александр Александрович
1905 О родившихся Гремячка 4 176 1161 Стефан Александр Александров Михеев Александра Елисеева Михеевы
Бракосочетание
1911
1911 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1458 Степан Якимов Шамайшин 35 нет нет 1876 Гремячка Александра Елисеева 28 нет нет 1883 Гремячка оба вторым браком
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Шемайшина) Евдокия Стеепановна
Отец ребёнка: Шемайшин Степан Иоакимович
1917 О родившихся Гремячка Р-1172 4 110 Евдокия Степан Якимов Шемайшин и Александра Елисеева
Смерть
Неизвестно