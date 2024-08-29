Шемайшина (Чапланова) Александра Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемайшина (Чапланова) Александра Елисеевна

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Чапланов Елисей Федорович

Мать: Зиновья Архиповна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1882 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 223 Александра Елисей Федоров нет Зиновия Архипова
Бракосочетание
1901

Муж: Михеев Александр Александрович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1901 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1031 Александр Александров Митяев 19 Александр Яковлев 1882 Гремячка Александра Елисеева 19 Елисей Федоров Чепланов 1882 Гремячка
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Михеева) Марфа Александровна

Отец ребёнка: Михеев Александр Александрович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1902 О родившихся Гремячка 4 176 1036 Марфа Александр Александров Михеев Александра Елисеева Михеевы
Рождение ребёнка
1905

Сын: Михеев Степан Александрович

Отец ребёнка: Михеев Александр Александрович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1905 О родившихся Гремячка 4 176 1161 Стефан Александр Александров Михеев Александра Елисеева Михеевы
Бракосочетание
1911

Муж: Шемайшин Степан Иоакимович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1911 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1458 Степан Якимов Шамайшин 35 нет нет 1876 Гремячка Александра Елисеева 28 нет нет 1883 Гремячка оба вторым браком
Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Шемайшина) Евдокия Стеепановна

Отец ребёнка: Шемайшин Степан Иоакимович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1917 О родившихся Гремячка Р-1172 4 110 Евдокия Степан Якимов Шемайшин и Александра Елисеева
Смерть
Неизвестно

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