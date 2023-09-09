Пестов Андрей Григорьевич
Место рожденияАрхангельская область Холмогорский район Верхнематигорский с/с д. Верхние Матигоры
Дата рождения1912
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Пестов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ефремова (Пестова) Нина Андреевна
Мать ребёнка: Пестова (Хамова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1942
Дочь: Трофимова (Пестова) Великанида Андреевна
Мать ребёнка: Пестова (Хамова) Александра Васильевна
Козловка, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1942