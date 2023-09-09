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Пестов Андрей Григорьевич

Место рождения

Архангельская область Холмогорский район Верхнематигорский с/с д. Верхние Матигоры

Дата рождения

1912

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Пестов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестова (Хамова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Ефремова (Пестова) Нина Андреевна

Мать ребёнка: Пестова (Хамова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1942

Дочь: Трофимова (Пестова) Великанида Андреевна

Мать ребёнка: Пестова (Хамова) Александра Васильевна

Козловка, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1942

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