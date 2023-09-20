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Ефремова (Пестова) Нина Андреевна
Ефремова (Пестова) Нина Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Пол
Женский
Отец
Пестов Андрей Григорьевич
1912 г.р.
Мать
Пестова (Хамова) Александра Васильевна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Пестов Андрей Григорьевич
Мать:
Пестова Александра Васильевна
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