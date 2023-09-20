Ефремова (Пестова) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Пестова) Нина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Пестов Андрей Григорьевич

Мать: Пестова Александра Васильевна

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