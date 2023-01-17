Параскева Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1725
Сын: Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1727
Сын: Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1729
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно