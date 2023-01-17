Параскева Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Яковлевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Яковлевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Яковлевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Яковлевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Яковлевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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