Алексей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1736

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Параскева Романовна

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Параскева Романовна

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Параскева Романовна

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Параскева Романовна

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Параскева Романовна

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Романовна

Место жительства
Неизвестно
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1736
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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