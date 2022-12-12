Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1736
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Параскева Романовна
Рождение ребёнка
1725
Сын: Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Параскева Романовна
Рождение ребёнка
1727
Сын: Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Параскева Романовна
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Параскева Романовна
Рождение ребёнка
1729
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Параскева Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Романовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1736