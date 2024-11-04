Шапошников димитрий иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1843
Жена: Анна ивановна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Шапошников евдоким дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: фекла димитрова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно