Шапошников димитрий иванов 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шапошников димитрий иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапошников Иоан Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
1843

Жена: Анна ивановна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Шапошников евдоким дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: фекла димитрова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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