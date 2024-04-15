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Карпенко Никита Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Карпенко Григорий Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Аграфена Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ольга Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Карпенко Константин Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Карпенко Степан Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Агафья Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Елена Никитична

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпенко Евдокия Романовна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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