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Горбунов Василий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Горбунов Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Горбунов Корнило Васильевич

Мать ребёнка: Горбунова Степанида Ефимовна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1761

Жена: Горбунова Степанида Ефимовна

Место жительства
1763
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.07.1770 ст.

Сын: Горбунов Семён Васильевич

Мать ребёнка: Горбунова Степанида Ефимовна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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