Горбунов Василий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Горбунов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Горбунов Корнило Васильевич
Мать ребёнка: Горбунова Степанида Ефимовна
Бракосочетание
До 1761
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
21.07.1770 ст.
Сын: Горбунов Семён Васильевич
Мать ребёнка: Горбунова Степанида Ефимовна
Смерть
Неизвестно