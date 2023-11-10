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Горбунов Корнило Васильевич

Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Горбунов Василий Афанасьевич

Мать: Горбунова Степанида Ефимовна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Горбунов Афанасий Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Горбунов Василий Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Горбунов Михаил Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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