Горбунов Корнило Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Горбунов Афанасий Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Горбунов Василий Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Горбунов Михаил Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно