Кашковская Аксинья Гуреевна Около 1771 — найти родственников по фамилии на Familio

Кашковская Аксинья Гуреевна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1771

умерла 20.08.1836 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Супруги
Кашковский Харлан Иванович10.02.1773 ст. г.р.
Дети
Кашковский Иван ХарлановичОколо 1793 г.р.
Кашковский Егор ХарлановичОколо 1795 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашковский Харлан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Кашковский Иван Харланович

Отец ребёнка: Кашковский Харлан Иванович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Кашковский Егор Харланович

Отец ребёнка: Кашковский Харлан Иванович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: (Кашковская) Марфа Харлановна

Отец ребёнка: Кашковский Харлан Иванович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Чернова (Кашковская) Марфа Харлановна

Отец ребёнка: Кашковский Харлан Иванович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Никонова (Кашковская) Прасковья Харлановна

Отец ребёнка: Кашковский Харлан Иванович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
20.08.1836 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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