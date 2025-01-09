Кашковская Аксинья Гуреевна
женский, родилась Около 1771
умерла 20.08.1836 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Супруги
Кашковский Харлан Иванович10.02.1773 ст. г.р.
Дети
Кашковский Иван ХарлановичОколо 1793 г.р.
Кашковский Егор ХарлановичОколо 1795 г.р.Показать еще 3
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Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Кашковский Иван Харланович
Отец ребёнка: Кашковский Харлан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Кашковский Егор Харланович
Отец ребёнка: Кашковский Харлан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: (Кашковская) Марфа Харлановна
Отец ребёнка: Кашковский Харлан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Чернова (Кашковская) Марфа Харлановна
Отец ребёнка: Кашковский Харлан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Никонова (Кашковская) Прасковья Харлановна
Отец ребёнка: Кашковский Харлан Иванович
Смерть
20.08.1836 ст.