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Костылев Фёдор Захарович

Место рождения

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

19.07.1918

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Костылев Захар Васильевич

Мать: Костылева Акулина Афанасьевна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Поручитель
20.04.1914 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Ягошурской волости, починка Крестовского, уволенный в запас старший фейерверкер Василий Афанасьев Нагавицын Невеста: Святогорской волости, деревни Архангельской, крестьянская девица из русских... Показать все
Восприемник
28.03.1916 ст.
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Василий Родители: Вятской губернии, Малмыжского уезда Мериновской волости деревни Старых Шишей крестьянин Павел Матфеев Сапожников и законная его жена Параскева Михаилова
Поручитель
16.05.1918
Верхнее Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Жених: Вятской губернии, Глазовского уезда, Карсовайской волости, деревни Абашевской крестьянин Кирилл Афанасиев Абашев Невеста: Вятской губернии, Глазовского уезда, Святогорской волости, деревни Арх... Показать все
Смерть
19.07.1918
Верхнее Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Причина смерти: убит
Похороны
21.07.1918
Верхнее Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
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