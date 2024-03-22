Костылев Фёдор Захарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1896
Дата смерти19.07.1918
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Поручитель
20.04.1914 ст.
Жених: Ягошурской волости, починка Крестовского, уволенный в запас старший фейерверкер Василий Афанасьев Нагавицын Невеста: Святогорской волости, деревни Архангельской, крестьянская девица из русских... Показать все
Восприемник
28.03.1916 ст.
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Василий Родители: Вятской губернии, Малмыжского уезда Мериновской волости деревни Старых Шишей крестьянин Павел Матфеев Сапожников и законная его жена Параскева Михаилова
Поручитель
16.05.1918
Жених: Вятской губернии, Глазовского уезда, Карсовайской волости, деревни Абашевской крестьянин Кирилл Афанасиев Абашев Невеста: Вятской губернии, Глазовского уезда, Святогорской волости, деревни Арх... Показать все
Смерть
19.07.1918
Причина смерти: убит
Похороны
21.07.1918