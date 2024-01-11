Костылева Акулина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Костылев Захар Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1891
Отец ребёнка: Костылев Захар Васильевич
Рождение ребёнка
09.03.1894 ст.
Сын: Костылев Алексей Захарович
Отец ребёнка: Костылев Захар Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1896
Отец ребёнка: Костылев Захар Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1899 ст.
Дочь: Костылева Анна Захаровна
Отец ребёнка: Костылев Захар Васильевич
Рождение ребёнка
13.02.1902 ст.
Дочь: Абашева Ефросиния Захаровна
Отец ребёнка: Костылев Захар Васильевич
Рождение ребёнка
04.04.1905 ст.
Дочь: Костылева Александра Захаровна
Отец ребёнка: Костылев Захар Васильевич
Восприемник
12.09.1915 ст.
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Вера Родители: Глазовского уезда, Святогорской волости, деревни Старого Русского Караула крестьянин Александр Алексиев Бурков и законная жена его Мария Василиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно