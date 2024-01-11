Костылева Акулина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостылева Акулина Афанасьевна

Костылева Акулина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Костылев Михей Захарович

Отец ребёнка: Костылев Захар Васильевич

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Костылев Иван Захарович

Отец ребёнка: Костылев Захар Васильевич

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.03.1894 ст.

Сын: Костылев Алексей Захарович

Отец ребёнка: Костылев Захар Васильевич

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Костылев Фёдор Захарович

Отец ребёнка: Костылев Захар Васильевич

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.06.1899 ст.

Дочь: Костылева Анна Захаровна

Отец ребёнка: Костылев Захар Васильевич

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.02.1902 ст.

Дочь: Абашева Ефросиния Захаровна

Отец ребёнка: Костылев Захар Васильевич

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.04.1905 ст.

Дочь: Костылева Александра Захаровна

Отец ребёнка: Костылев Захар Васильевич

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник
12.09.1915 ст.
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Вера Родители: Глазовского уезда, Святогорской волости, деревни Старого Русского Караула крестьянин Александр Алексиев Бурков и законная жена его Мария Василиева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костылев Захар Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close