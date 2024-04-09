Потылицына (2Я Жена) Федора Васильева
Место рожденияШушенская волость, Минусинский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Дата рождения1792
Дата смерти01.11.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1822
Сын: Потылицын Роман Прокопиев
Отец ребёнка: Потылицын Прокопий Константинов
Смерть
01.11.1852