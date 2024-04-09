Потылицына (2Я Жена) Федора Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потылицына (2Я Жена) Федора Васильева

Место рождения

Шушенская волость, Минусинский уезд, Енисейская губерния, Российская империя

Дата рождения

1792

Дата смерти

01.11.1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Прокопий Константинов

Рождение ребёнка
01.10.1822

Сын: Потылицын Роман Прокопиев

Отец ребёнка: Потылицын Прокопий Константинов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
01.11.1852
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

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