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Козьма Никифоров

Место рождения

Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
07.01.1836

Сын: Иоан Козьмин

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.06.1839

Сын: Леонтий Кузьмин

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Нюргечи, Комсомольский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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