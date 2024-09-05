Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козьма Никифоров
Рождение ребёнка
07.01.1836
Сын: Иоан Козьмин
Отец ребёнка: Козьма Никифоров
Рождение ребёнка
10.06.1839
Сын: Леонтий Кузьмин
Отец ребёнка: Козьма Никифоров
Смерть
Неизвестно