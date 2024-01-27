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Лоскутов Loskutov Алексей Сергеевич

Место рождения

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии

Дата рождения

1817

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Лоскутов Loskutov Сергей Логинович

Мать: Лоскутова Мария Яковлевна

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Смерть
1817
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
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