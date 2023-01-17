Солдаткин Игнатий Семенов
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти12.03.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1781
Место жительства
1789
Согласно исповедальной ведомости села Купавны за 1789 год в доме 119 за №385 числится сын Семена Трофимова, Игнатий - 7 лет. На исповеди был. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 д.591 ч.8 лл.467 Исповедаль... Показать все
Место жительства
1790
Согласно исповедальной ведомости 1790 года села Купавна в доме 226 за №415 числится сын мастерового казенной фабрики Семена Трофимова, Игнатий - 8 лет. На исповеди был. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 ... Показать все
Место жительства
22.07.1797
Согласно подворной описи мастеровых и работных людей села Купавна по состоянию на 22 июля 1797 г. с указанием изменений против 5-ой ревизии 1795 года в сельце Адищево числится сын Семена Трофимова Сол... Показать все
Место жительства
1802
Согласно исповедальной ведомости 1802 года церкви Живоначальной Троицы села Купавны в доме 142 за № 440 числится сын Семена Трофимова, Игнатий - 20 лет. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 д.751 ч.4 л.207... Показать все
Рождение ребёнка
1803
Сын: Солдаткин Владимир Игнатьев
Мать ребёнка: Солдаткина Арина Петрова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Солдаткин Тимофей Игнатьев
Мать ребёнка: Солдаткина Арина Петрова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Наталья Игнатьева
Мать ребёнка: Солдаткина Арина Петрова
Место жительства
17.04.1834
Согласно ревизской сказке села Купавна от 1834 года апреля 17 дня в семье за № 108 числится Игнатий Семенов Солдаткин мастеровой, по предыдущей переписи - 35 лет. По нынешней - 53 года. (Ревизская ск... Показать все
Место жительства
11.09.1850
Согласно ревизской сказке 1850 года с. Купавны за №124 числится семья Игнатий Семенов Солдаткин по предыдущей ревизии 53 года, по этой ревизии - 69 лет. (ЦИАМ ф.1796 оп.1 д.461 лл.55об.-57об. Ревизска... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой на шелковой купавенской фабрике Юсупова
Смерть
12.03.1851
Причина смерти: От престарелости
Похороны
14.03.1851
На общем кладбище
№ 12. Села Купавны мастеровой Игнатий Семенов Солдаткин – 69. Погребение чинил местный священник Дмитрий Георгиев Крылов. При чем были: дьякон Семен Федоров Измайлов, дьячок Александр Петров Ильинский... Показать все