Солдаткина (Солдаткина) Праскева Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Аграфена Семенова
Отец ребёнка: Солдаткин Семен Трофимов
Рождение ребёнка
1781
Сын: Солдаткин Игнатий Семенов
Отец ребёнка: Солдаткин Семен Трофимов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Матрона Семенова
Отец ребёнка: Солдаткин Семен Трофимов
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Солдаткин Семен Трофимов
Место жительства
13.09.1813
Согласно исповедальной ведомости 1813 года церкви Живоначальной Троицы села Купавны в доме 141 за № 421 числится вдова Семена Трофимова, Параскева Григорьева Солдаткина – 50 лет. (ЦХД до 1917 года ф.2... Показать все
Смерть
Неизвестно