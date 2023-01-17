Солдаткина (Солдаткина) Праскева Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдаткина (Солдаткина) Праскева Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Аграфена Семенова

Отец ребёнка: Солдаткин Семен Трофимов

Рождение ребёнка
1781

Сын: Солдаткин Игнатий Семенов

Отец ребёнка: Солдаткин Семен Трофимов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Матрона Семенова

Отец ребёнка: Солдаткин Семен Трофимов

Рождение ребёнка
1792

Сын: Солдаткин Иван Семенов

Отец ребёнка: Солдаткин Семен Трофимов

Место жительства
13.09.1813
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1813 года церкви Живоначальной Троицы села Купавны в доме 141 за № 421 числится вдова Семена Трофимова, Параскева Григорьева Солдаткина – 50 лет. (ЦХД до 1917 года ф.2... Показать все
Смерть
Неизвестно
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