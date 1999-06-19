Корытова (Голубева) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корытова (Голубева) Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корытов Владимир

Рождение ребёнка
12.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корытов Владимир

Рождение ребёнка
01.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корытов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проскурина Татьяна

Отец ребёнка: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корытов Владимир

Смерть
Неизвестно
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