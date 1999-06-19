Корытова (Голубева) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1965
Рождение ребёнка
12.08.1966
Рождение ребёнка
01.02.1971
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проскурина Татьяна
Отец ребёнка: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корытов Владимир
Смерть
Неизвестно