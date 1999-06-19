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Корытов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1933

Дата смерти

19.06.1999

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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1936 г.р.

Дети

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Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1933

Отец: Корытов Петр

Мать: Корытова Мария Владимировна

Бракосочетание
1956

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корытова Евгения

Рождение ребёнка
12.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корытова Евгения

Рождение ребёнка
01.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корытова Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корытова Евгения

Смерть
19.06.1999
от рака лёгких
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