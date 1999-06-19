Корытов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1933
Дата смерти19.06.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1933
Отец: Корытов Петр
Бракосочетание
1956
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.01.1965
Рождение ребёнка
12.08.1966
Рождение ребёнка
01.02.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корытова Евгения
Смерть
19.06.1999
от рака лёгких