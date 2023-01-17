Крачкевич Здислав Иванович
Место рожденияПольша Люблинская губ., гмина Мокра, Замостского уезда
Дата рожденияОколо 1849 ст.
Дата смерти08.09.1920 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Польша Люблинская губ., гмина Мокра, Замостского уезда
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Крачкевич Евгения Константиновна
Мать ребёнка: Крачкевич Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.1920 ст.
Борисоглебский, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Кетонаф в Донском монастыре