Крачкевич Здислав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крачкевич Здислав Иванович

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Место рождения

Польша Люблинская губ., гмина Мокра, Замостского уезда

Дата рождения

Около 1849 ст.

Дата смерти

08.09.1920 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Польша Люблинская губ., гмина Мокра, Замостского уезда
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Крачкевич Евгения Константиновна

Мать ребёнка: Крачкевич Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крачкевич Елена Александровна

Смерть
08.09.1920 ст.
Борисоглебский, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Кетонаф в Донском монастыре
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