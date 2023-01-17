Крачкевич (Волхонская) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрачкевич (Волхонская) Елена Александровна

Крачкевич (Волхонская) Елена Александровна

avatar

Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

04.09.1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Крачкевич Евгения Константиновна

Отец ребёнка: Крачкевич Здислав Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крачкевич Здислав Иванович

Смерть
04.09.1940
Москва, город федерального значения Москва
Донской монастырь, кремация.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close