Крачкевич (Волхонская) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти04.09.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Крачкевич Евгения Константиновна
Отец ребёнка: Крачкевич Здислав Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.1940
Москва, город федерального значения Москва
Донской монастырь, кремация.