Пеньков Леонтий Алексеевич
мужской, родился Около 1725, Коптево, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1767, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецПеньков Алексей ВасильевичОколо 1672 г.р.
Супруги
Пенькова (Поповкина) Матрена СавельевнаОколо 1730 г.р.
Дети
(Пенькова) Елена ЛеонтьевнаОколо 1747 г.р.
Пеньков Кузьма ЛеонтьевичОколо 1748 г.р.Показать еще 3
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Рождение
Около 1725
Отец: Пеньков Алексей Васильевич
Мать: не указана
Коптево, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: (Пенькова) Елена Леонтьевна
Мать ребёнка: Пенькова (Поповкина) Матрена Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Пеньков Кузьма Леонтьевич
Мать ребёнка: Пенькова (Поповкина) Матрена Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: (Пенькова) Прасковья Леонтьевна
Мать ребёнка: Пенькова (Поповкина) Матрена Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Пеньков Андрей Леонтьевич
Мать ребёнка: Пенькова (Поповкина) Матрена Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Пеньков Афанасий Леонтьевич
Мать ребёнка: Пенькова (Поповкина) Матрена Савельевна
Смерть
После 1767