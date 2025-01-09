Пеньков Леонтий Алексеевич Около 1725 — найти родственников по фамилии на Familio

Пеньков Леонтий Алексеевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1725, Коптево, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1767, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Пеньков Алексей ВасильевичОколо 1672 г.р.
Супруги
Пенькова (Поповкина) Матрена СавельевнаОколо 1730 г.р.
Дети
(Пенькова) Елена ЛеонтьевнаОколо 1747 г.р.
Пеньков Кузьма ЛеонтьевичОколо 1748 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Пеньков Алексей Васильевич

Мать: не указана

Коптево, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенькова (Поповкина) Матрена Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: (Пенькова) Елена Леонтьевна

Мать ребёнка: Пенькова (Поповкина) Матрена Савельевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Пеньков Кузьма Леонтьевич

Мать ребёнка: Пенькова (Поповкина) Матрена Савельевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: (Пенькова) Прасковья Леонтьевна

Мать ребёнка: Пенькова (Поповкина) Матрена Савельевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Пеньков Андрей Леонтьевич

Мать ребёнка: Пенькова (Поповкина) Матрена Савельевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Пеньков Афанасий Леонтьевич

Мать ребёнка: Пенькова (Поповкина) Матрена Савельевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1767
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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