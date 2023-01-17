Лысов Фёдор Савинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смерти1724
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Мать ребёнка: Лысова Агафея Григориевна
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: Лысова Агафея Григориевна
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: Лысова Агафея Григориевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1724