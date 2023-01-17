Лысов Фёдор Савинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысов Фёдор Савинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

1724

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Лысов Сидор Федорович

Мать ребёнка: Лысова Агафея Григориевна

Белевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1707

Сын: Лысов Фёдор Федорович

Мать ребёнка: Лысова Агафея Григориевна

Рождение ребёнка
1712

Сын: Лысов Емельян Федорович

Мать ребёнка: Лысова Агафея Григориевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысова Агафея Григориевна

Место жительства
Неизвестно
Белевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1724
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