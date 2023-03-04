Лысова Агафея Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Отец ребёнка: Лысов Фёдор Савинов
Белевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1707
Отец ребёнка: Лысов Фёдор Савинов
Рождение ребёнка
1712
Отец ребёнка: Лысов Фёдор Савинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лысов Фёдор Савинов
Смерть
После 1710