Лысова Агафея Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысова Агафея Григориевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1675 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Лысов Сидор Федорович

Отец ребёнка: Лысов Фёдор Савинов

Белевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1707

Сын: Лысов Фёдор Федорович

Отец ребёнка: Лысов Фёдор Савинов

Рождение ребёнка
1712

Сын: Лысов Емельян Федорович

Отец ребёнка: Лысов Фёдор Савинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысов Фёдор Савинов

Смерть
После 1710
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