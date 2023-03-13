Кочетова Матрена Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова Матрена Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1790

Сын: Кочетовъ Василий

Отец ребёнка: Кочетовъ Федоръ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кочетовъ Кириллъ

Отец ребёнка: Кочетовъ Федоръ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кочетовъ Артемий

Отец ребёнка: Кочетовъ Федоръ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

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