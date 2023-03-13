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Кочетовъ Федоръ

Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1770

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Кочетовъ Трофимъ

Мать: Кочетова Анна Иванова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочетова Матрена Герасимова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Кочетовъ Василий

Мать ребёнка: Кочетова Матрена Герасимова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кочетовъ Кириллъ

Мать ребёнка: Кочетова Матрена Герасимова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кочетовъ Артемий

Мать ребёнка: Кочетова Матрена Герасимова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

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