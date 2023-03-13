Кочетовъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Кочетовъ Трофимъ
Мать: Кочетова Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кочетовъ Василий
Мать ребёнка: Кочетова Матрена Герасимова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Кочетовъ Кириллъ
Мать ребёнка: Кочетова Матрена Герасимова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кочетовъ Артемий
Мать ребёнка: Кочетова Матрена Герасимова