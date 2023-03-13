Кочетовъ Трофимъ
Место рожденияОреховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Дата рождения1745
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Пердаковъ Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочетова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Кочетовъ Федоръ
Мать ребёнка: Кочетова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Кочетова) Анна
Мать ребёнка: Кочетова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Кочетова) Прасковья
Мать ребёнка: Кочетова Анна Иванова