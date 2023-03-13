Кочетовъ Трофимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочетовъ Трофимъ

Кочетовъ Трофимъ

Место рождения

Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1745

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Пердаковъ Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочетова Анна Иванова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Кочетовъ Федоръ

Мать ребёнка: Кочетова Анна Иванова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Кочетова) Анна

Мать ребёнка: Кочетова Анна Иванова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Кочетова) Прасковья

Мать ребёнка: Кочетова Анна Иванова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.