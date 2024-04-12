Запорович Анатолий Валентинович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Запорович Валентин Иосифович
Место жительства
1926
Перово Карачарово, ул. Фрезер, д. 20, кв. 2
Военная служба
28.09.1944
Дата и место призыва: 28.09.1944 Перовский ГВК, Московская обл., г. Перово Дата призыва: 28.09.1944 Воинское звание: призывник Военно-пересыльный пункт: СПП Раменского ГВК Прибыл в часть: 29.09.1944 О... Показать все
Смерть
Неизвестно