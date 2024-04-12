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Запорович Анатолий Валентинович

Место рождения

Большое Васильево, Васильевская волость, Богородский уезд

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Запорович Валентин Иосифович

Мать: не указана

Большое Васильево, Васильевская волость, Богородский уезд
Место жительства
1926
Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Перово Карачарово, ул. Фрезер, д. 20, кв. 2
Военная служба
28.09.1944
Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Дата и место призыва: 28.09.1944 Перовский ГВК, Московская обл., г. Перово Дата призыва: 28.09.1944 Воинское звание: призывник Военно-пересыльный пункт: СПП Раменского ГВК Прибыл в часть: 29.09.1944 О... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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