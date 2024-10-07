Панина Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанина Екатерина Ефимовна

Панина Екатерина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

07.10.1907

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панин Павел Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.06.1872

Дочь: (Панина) Феодосья Павловна

Отец ребёнка: Панин Павел Николаевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1876

Сын: Панин Василий Павлович

Отец ребёнка: Панин Павел Николаевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.03.1879

Сын: Панин Василий Павлович

Отец ребёнка: Панин Павел Николаевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.03.1884

Дочь: (Панина) Дарья Павловна

Отец ребёнка: Панин Павел Николаевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.12.1885

Дочь: (Панина) Анисья Павловна

Отец ребёнка: Панин Павел Николаевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1894

Сын: Панин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Панин Павел Николаевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
07.10.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
09.10.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.