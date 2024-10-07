Панина Екатерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти07.10.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1872
Дочь: (Панина) Феодосья Павловна
Отец ребёнка: Панин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
02.08.1876
Отец ребёнка: Панин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
08.03.1879
Отец ребёнка: Панин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
11.03.1884
Дочь: (Панина) Дарья Павловна
Отец ребёнка: Панин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
31.12.1885
Дочь: (Панина) Анисья Павловна
Отец ребёнка: Панин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
05.10.1894
Отец ребёнка: Панин Павел Николаевич
Смерть
07.10.1907
Похороны
09.10.1907