Вавилова (Щербинина) Анастасия Ефремовна
Место рожденияКунгурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Щербинин Ефрем Денисович
Мать: не указана
Кунгурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Пелагия Карповна
Отец ребёнка: Вавилов Карп Иванович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Вавилов Карп Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно