Вавилова (Щербинина) Анастасия Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова (Щербинина) Анастасия Ефремовна

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Место рождения

Кунгурский уезд, Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Щербинин Ефрем Денисович

Мать: не указана

Кунгурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Пелагия Карповна

Отец ребёнка: Вавилов Карп Иванович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Сын: Вавилов Савва Карпович

Отец ребёнка: Вавилов Карп Иванович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Карп Иванович

Место жительства
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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