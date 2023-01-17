Хорошавин Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: Хорошавин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1674

Сын: Хорошавин Афонка Степанович

Мать ребёнка: Хорошавин Ульяна Федотова

Рождение ребёнка
1677

Сын: Хорошавин Варлам Степанович

Мать ребёнка: Хорошавин Ульяна Федотова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1678

Сын: Хорошавин Федотка Степанович

Мать ребёнка: Хорошавин Ульяна Федотова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
До 1683

Сын: Хорошавин Семён Степанович

Мать ребёнка: Хорошавин Ульяна Федотова

Рождение ребёнка
1690

Сын: Хорошавин Никита Степанович

Мать ребёнка: Хорошавин Ульяна Федотова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавин Ульяна Федотова

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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