Хорошавин Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: Хорошавин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1674
Сын: Хорошавин Афонка Степанович
Мать ребёнка: Хорошавин Ульяна Федотова
Рождение ребёнка
1677
Сын: Хорошавин Варлам Степанович
Мать ребёнка: Хорошавин Ульяна Федотова
Рождение ребёнка
1678
Сын: Хорошавин Федотка Степанович
Мать ребёнка: Хорошавин Ульяна Федотова
Рождение ребёнка
До 1683
Сын: Хорошавин Семён Степанович
Мать ребёнка: Хорошавин Ульяна Федотова
Рождение ребёнка
1690
Сын: Хорошавин Никита Степанович
Мать ребёнка: Хорошавин Ульяна Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710