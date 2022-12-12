Хорошавин Ульяна Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Ульяна Федотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1651

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1651

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1674

Сын: Хорошавин Афонка Степанович

Отец ребёнка: Хорошавин Степан Иванович

Рождение ребёнка
1677

Сын: Хорошавин Варлам Степанович

Отец ребёнка: Хорошавин Степан Иванович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1678

Сын: Хорошавин Федотка Степанович

Отец ребёнка: Хорошавин Степан Иванович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
До 1683

Сын: Хорошавин Семён Степанович

Отец ребёнка: Хорошавин Степан Иванович

Рождение ребёнка
1690

Сын: Хорошавин Никита Степанович

Отец ребёнка: Хорошавин Степан Иванович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Степан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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