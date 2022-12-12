Хорошавин Ульяна Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1651
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1651
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1674
Сын: Хорошавин Афонка Степанович
Отец ребёнка: Хорошавин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1677
Сын: Хорошавин Варлам Степанович
Отец ребёнка: Хорошавин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1678
Сын: Хорошавин Федотка Степанович
Отец ребёнка: Хорошавин Степан Иванович
Рождение ребёнка
До 1683
Сын: Хорошавин Семён Степанович
Отец ребёнка: Хорошавин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1690
Сын: Хорошавин Никита Степанович
Отец ребёнка: Хорошавин Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710