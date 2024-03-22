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Агафия Захарова

Место рождения

Шелуганово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: ?

Мать: ?

Шелуганово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.10.1842

Муж: Андрей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1843

Дочь: Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1844

Дочь: Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1846

Дочь: Наталия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1848

Дочь: Матрона Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1854

Сын: Лаврентий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1856

Сын: Пугременков Нил Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1858

Дочь: Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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