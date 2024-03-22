Агафия Захарова
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
30.10.1842
Муж: Андрей Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1843
Дочь: Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
22.11.1844
Дочь: Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
17.08.1846
Дочь: Наталия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
06.11.1848
Дочь: Матрона Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
08.08.1854
Сын: Лаврентий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
25.05.1856
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
19.12.1858
Дочь: Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Смерть
Неизвестно