Шипицына Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Матрена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Шипицын Ефим Степанович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ульяна Ефимовна

Отец ребёнка: Шипицын Ефим Степанович

д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Ефим Степанович

Смерть
Неизвестно
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