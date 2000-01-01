Шипицын Ефим Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицын Ефим Степанович

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Место рождения

д. Бучанская Тарского уезда

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Шипицын Степан Григорьевич

Мать: Шипицына Маремьяна Григорьевна

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Шипицына Матрена Михайловна

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ульяна Ефимовна

Мать ребёнка: Шипицына Матрена Михайловна

д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Матрена Михайловна

Смерть
Неизвестно
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