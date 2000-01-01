Шипицын Ефим Степанович
Место рожденияд. Бучанская Тарского уезда
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Шипицына Матрена Михайловна
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ульяна Ефимовна
Мать ребёнка: Шипицына Матрена Михайловна
д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно