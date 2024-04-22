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Семериков Петр Осипович

Место рождения

Подкленка, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

26.04.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Семериков Осип Иванович

Мать: Семерикова Епистимия Ивановна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
После 1837

Жена: Семерикова Татьяна Яковлевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Семерикова Татьяна Яковлевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Семерикова Татьяна Яковлевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Семериков Иван Петрович

Мать ребёнка: Семерикова Татьяна Яковлевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Семерикова Татьяна Яковлевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Смерть
26.04.1883 ст.
Подкленка, Шуйский район, Северный край
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