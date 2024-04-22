Семериков Петр Осипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти26.04.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Бракосочетание
После 1837
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Семерикова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Семерикова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Семерикова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Семерикова Татьяна Яковлевна
Смерть
26.04.1883 ст.