Сотникова Ульяна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1804
Рождение ребёнка
1805
Сын: Сотников Сосипатр Матфеевич
Отец ребёнка: Сотников Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Сотников Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Сотников Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Сотников Самуил Матвеевич
Отец ребёнка: Сотников Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Сотникова Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Сотников Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Сотникова Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Сотников Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Сотникова Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Сотников Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Сотников Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Сотников Матвей Андреевич
В 1892 носил фамилию Сотников. Год рождения взят из исповедных 1825 и 1885 годов (не совпадает с метрикой о смерти).
Смерть
Неизвестно