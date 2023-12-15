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Сотникова Ульяна

Место рождения

Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1804

Муж: Сотников Матвей Андреевич

Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1805

Сын: Сотников Сосипатр Матфеевич

Отец ребёнка: Сотников Матвей Андреевич

Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1809

Сын: Сотников Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Сотников Матвей Андреевич

Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1811

Сын: Сотников Самуил Матвеевич

Отец ребёнка: Сотников Матвей Андреевич

Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Сотникова Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Сотников Матвей Андреевич

Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Сотникова Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Сотников Матвей Андреевич

Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Сотникова Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Сотников Матвей Андреевич

Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1823

Сын: Сотников Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Сотников Матвей Андреевич

Коренево, Кубино-Озерский район, Северный край
В 1892 носил фамилию Сотников. Год рождения взят из исповедных 1825 и 1885 годов (не совпадает с метрикой о смерти).
Смерть
Неизвестно

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