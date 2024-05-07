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Монастырский Тадик Михайлович (Мейлахович)

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Место рождения

Варшава

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Монастырский Михаил (Мейлах) Абрамович (Аврумович)

Мать: Монастырская Матильда (Матля) Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монастырская Александра Филипповна

Осуждение
Около 1930
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
В мастерской отца в ящике прилавка было найдено двадцать рублей серебром мелочи, которую его сын для него разменял. По обжаловании этого постановления оно было через 8 месяцев отменено ВЦИКом.
Работа или профессия
Около 1938
Курск, город Курск, Курская область
администратор в цирке
Место жительства
Около 1941
Курск, город Курск, Курская область
Гоголевская улица, д.19
Призыв на военную службу
02.07.1941
Курск, город Курск, Курская область
рядовой красноармеец, стрелок - участвовал в Великой Отечественной войне был призван Ленинским РВК г. Курска
Пропал без вести (военное)
Около ?.03.1943
последнее письмо от 15 декабря 1942 г.
Смерть
Неизвестно

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