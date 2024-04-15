Карбаинова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.02.1919
Дата смерти04.03.1976
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1919
Отец: Колбин Иван
Мать: Колбина Прасковья
Рождение ребёнка
16.12.1940
Сын: Карбаинов Иван Герасимович
Отец ребёнка: Карбаинов Герасим Владимирович
Рождение ребёнка
30.05.1948
Сын: Карбаинов Николай Герасимович
Отец ребёнка: Карбаинов Герасим Владимирович
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
28.02.1950
Дочь: Карбаинова Полина Герасимовна
Отец ребёнка: Карбаинов Герасим Владимирович
Рождение ребёнка
08.12.1951
Сын: Карбаинов Михаил Герасимович
Отец ребёнка: Карбаинов Герасим Владимирович
Челутай, Заиграевский район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
12.12.1953
Дочь: Попова Татьяна Герасимовна
Отец ребёнка: Карбаинов Герасим Владимирович
Онохой, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
04.03.1976
Иркилик, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия