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Карбаинова Анна Ивановна

Место рождения

Санномыск, Хоринский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

16.02.1919

Дата смерти

04.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1919

Отец: Колбин Иван

Мать: Колбина Прасковья

Санномыск, Хоринский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
16.12.1940

Сын: Карбаинов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Карбаинов Герасим Владимирович

Рождение ребёнка
30.05.1948

Сын: Карбаинов Николай Герасимович

Отец ребёнка: Карбаинов Герасим Владимирович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
28.02.1950

Дочь: Карбаинова Полина Герасимовна

Отец ребёнка: Карбаинов Герасим Владимирович

Рождение ребёнка
08.12.1951

Сын: Карбаинов Михаил Герасимович

Отец ребёнка: Карбаинов Герасим Владимирович

Челутай, Заиграевский район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
12.12.1953

Дочь: Попова Татьяна Герасимовна

Отец ребёнка: Карбаинов Герасим Владимирович

Онохой, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
04.03.1976
Иркилик, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия

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