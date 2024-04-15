Карбаинова Полина Герасимовна
Место рожденияБурятия, Заиграевский район, станция 24 киллометр
Дата рождения28.02.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1972
Сын: Потапов Александр Иванович
Отец ребёнка: Потапов Иван Александрович
Рождение ребёнка
19.06.1976
Отец ребёнка: Потапов Иван Александрович
Рождение ребёнка
23.05.1980
Отец ребёнка: Потапов Иван Александрович
Рождение ребёнка
03.09.1982
Дочь: Соколова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Потапов Иван Александрович
Рождение ребёнка
01.06.1985
Дочь: Рохман Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Потапов Иван Александрович
Рождение ребёнка
06.08.1991
Отец ребёнка: Потапов Иван Александрович