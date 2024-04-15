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Карбаинова Полина Герасимовна

Место рождения

Бурятия, Заиграевский район, станция 24 киллометр

Дата рождения

28.02.1950

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1950

Отец: Карбаинов Герасим Владимирович

Мать: Карбаинова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Иван Александрович

Рождение ребёнка
08.09.1972

Сын: Потапов Александр Иванович

Отец ребёнка: Потапов Иван Александрович

Рождение ребёнка
19.06.1976

Сын: Потапов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Потапов Иван Александрович

Рождение ребёнка
23.05.1980

Сын: Потапов Роман Иванович

Отец ребёнка: Потапов Иван Александрович

Рождение ребёнка
03.09.1982

Дочь: Соколова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Потапов Иван Александрович

Рождение ребёнка
01.06.1985

Дочь: Рохман Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Потапов Иван Александрович

Рождение ребёнка
06.08.1991

Сын: Потапов Денис Иванович

Отец ребёнка: Потапов Иван Александрович

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