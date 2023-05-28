Кучурина Анисья Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.03.1895 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клюев Леонтий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кучурин Максим Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Сын: Кучурин Степан Максимович
Отец ребёнка: Кучурин Максим Ефимович
Рождение ребёнка
22.05.1885 ст.
Дочь: (Кучурина) Елена Максимовна
Отец ребёнка: Кучурин Максим Ефимович
Смерть
30.03.1895 ст.
47 лет, от чахотки