Кучурина Анисья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучурина Анисья Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.03.1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клюев Леонтий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучурин Максим Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучурин Иван Максимович

Отец ребёнка: Кучурин Максим Ефимович

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Сын: Кучурин Степан Максимович

Отец ребёнка: Кучурин Максим Ефимович

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.05.1885 ст.

Дочь: (Кучурина) Елена Максимовна

Отец ребёнка: Кучурин Максим Ефимович

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
30.03.1895 ст.
Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
47 лет, от чахотки

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