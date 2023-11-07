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Майорова Раиса Алексеевна
Майорова Раиса Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.11.1938
Пол
Женский
Отец
Майоров Алексей Фёдорович
1900 г.р.
Мать
Майорова -Ярусова- Матрёна Петровна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1938
Отец:
Майоров Алексей Фёдорович
Мать:
Майорова -Ярусова- Матрёна Петровна
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