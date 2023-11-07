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Майорова Раиса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1938

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1938

Отец: Майоров Алексей Фёдорович

Мать: Майорова -Ярусова- Матрёна Петровна

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